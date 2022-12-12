Важное 12 декабря 2022, 10:20 Площадь пожара в Балашихе увеличилась до 5 тысяч кв. м МЧС: площадь пожара в ТЦ «Стройпарк» увеличилась до 5 тысяч кв. м

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В Балашихе загорелся торговый центр «Стройпарк». Площадь пожара увеличилась до пяти тысяч квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Утром 12 декабря на открытой площадке у торгового центра в микрорайоне Саввино на улице Пригородной, 92, загорелись строительные материалы. Сначала МЧС России заявило, что огонь охватил 500 квадратных метров, затем 700. ТАСС рассказал о пяти тысячах квадратных метров, а РЕН ТВ — девяти. Позднее в экстренных службах подтвердили эти данные. Пожару присвоили третий ранг сложности, обрушилась кровля.

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В пожаре пострадал охранник торгового центра. Прокуратура Московской области начала проверку. Специалисты выяснят, исполняла ли администрация требования закона в части пожарной безопасности.

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