Происшествия 30 мая 2023, 14:50 Площадь пожара на складе в Волоколамском округе выросла вдвое РИА «Новости»: пожар на складе в Осташево распространился на 2 тысячи квадратных метров Пресс-служба МЧС России по Московской области

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Площадь пожара в селе Осташево Волоколамского городского округа выросла до двух тысяч квадратных метров. По уточненным данным, горит цех по производству спиртосодержащей жидкости, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

«Площадь пожара в цехе по производству спиртосодержащей жидкости возросла в два раза — до двух тысяч квадратных метров», — рассказал собеседник агентства.

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В пресс-службе регионального главного управления МЧС изданию уточнили, что информация об увеличении площади распространения огня появилась в 14:10.

Ранее сообщалось о том, что пожар в складском помещении на первом этаже полыхает на территории в тысячу «квадратов».

Спасатели получили информацию о возгорании по адресу Ружское шоссе, 24, в 12:37. Сообщалось, что горит двухэтажное бетонное здание 40 на 100 метров. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел пластик на первом этаже. К тушению привлекли 11 человек и три спецмашины. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало. Причина пожара выясняется.