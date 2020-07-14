Площадь пожара на складе в Самаре уменьшилась до 2000 «квадратов»

В Самаре продолжают тушить крупный пожар на складе: удалось уменьшить площадь возгорания до 2000 квадратных метров. Ранее огонь полыхал на площади в 10 тысяч «квадратов».

В тушении принимает участие вертолет, который сбрасывает воду с воздуха. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения МЧС.

«Проведено семь сбросов воды, пожарно-спасательные подразделения продолжают ликвидировать пожар на установленных боевых участках», — передают представители МЧС.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области сообщило, что сразу же в день пожара специалисты провели лабораторные исследования воздуха над местом возгорания и жилыми постройками района. К вечеру 13 июля показатели сажи, пыли и вредных веществ в воздухе над городом не превышает норму.

Пожар на складе лакокрасочных материалов и пластиковых изделий на Профильной улице начался 13 июля. К вечеру с помощью вертолета, который сбросил на здание порядка 27 тонн воды, удалось локализовать огонь.