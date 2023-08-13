13 августа 2023, 13:59
Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась почти до трех тысяч «квадратов»
МЧС РФ: площадь пожара на складе в Раменском достигла 2700 квадратных метров
Площадь пожара на складе в Раменском Московской области увеличилась. По данным пресс-службы МЧС России, огонь охватил 2700 квадратных метров.
«Горят складское помещение и деревянные палеты на открытой площадке», — передали в ведомстве.
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Есть угроза, что пламя распространится на соседние помещения. На месте работают более 70 человек и 26 единиц техники. Мобильная лаборатория проводит замеры воздуха.
Причиной пожара на складе могло стать пренебрежение правилами безопасности при сварочных работах. Расследование дела взяла под контроль прокуратура Подмосковья. Информация о пострадавших не поступала.
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 11:53. Пожар произошел в нежилом помещении на четвертом километре Донинского шоссе, там находится склад с удобрениями.
Пожары
МЧС РФ
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