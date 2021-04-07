Площадь пожара на складе в Люберцах достигла 5 тысяч «квадратов»

Площадь пожара на складском помещении в Люберцах увеличилась с 2,4 тысячи до пяти тысяч квадратных метров. В пресс-службе МЧС уточнили, что огонь быстро распространяется, поскольку внутри здания находятся легковоспламеняющиеся предметы.

Пожар разгорелся по адресу: Проектируемый проект 4296, дом 8. Первый звонок об огне поступил в 17:51. На складе находится бытовая химия и спортивный инвентарь. Сначала площадь пожара распространилась на 1,5 тысячи «квадратов», после чего увеличилась до 2,4 тысячи. А сейчас стала больше в два раза.

К тушению привлечено более 80 человек и 20 единиц техники.