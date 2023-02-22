Происшествия 22 февраля 2023, 13:45 Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась до 12,5 тысячи «квадратов» МЧС: площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась до 12,5 тысячи квадратных метров Пресс-служба МЧС

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Площадь пожара на складе готовой продукции завода холодильников «Бирюса» в Красноярске увеличилась до 12,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

«В 17:05 (13:05 по московскому времени. — прим. ред.) площадь пожара увеличилась до 12 500 квадратных метров. [К тушению] привлекается 123 человека, 43 единицы техники», — говорится в сообщении.

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Информация о пожаре поступила спасателям 22 февраля в 07:22 по московскому времени. Сначала огонь распространился на 2,5 тысячи квадратных метров, его тушили 37 пожарных. Затем площадь возгорания составила семь тысяч «квадратов». Понадобилось наращивание сил.

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По предварительным данным, никто не пострадал. Из горящего здания эвакуировали 10 человек. Как рассказал ранее начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин, тушение осложняет большая горячая загрузка здания.