Происшествия 22 июня 2023, 08:31 Площадь пожара на складе с посудой и электротехникой в Ростовской области увеличилась до 2 тысяч «квадратов» Склад на рынке «Классик» загорелся в Ростовской области

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Пожар случился на складе с электротехникой и посудой в Ростовской области. По последним данным, площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в своем Telegram-канале.

«Площадь пожара — два тысячи квадратных метров. К месту возгорания направлен пожарный поезд», — сказано в сообщении.

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МЧС опубликовало кадры с места. На них видно, как из постройки идет черный густой дым, можно заметить также языки пламени и работу пожарных.

Информация о ЧП поступила в ведомство в 06:34. Все произошло на улице Малое Зеленое кольцо, в поселке Янтарный Аксайского района. Уже в 06:50 пожару присвоили второй ранг.

Сейчас на месте случившегося работают 63 спасателя и 21 единица техники. Предварительной причиной возгорания в МЧС назвали короткое замыкание электропроводки. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.