Происшествия 03 декабря 2022, 00:08 Площадь пожара на складе Микояновского мясокомбината составила 300 квадратных метров Источник «360»: Компрессорные установки горели на крыше склада Микояновского мясокомбината Пресс-служба МЧС

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Спасатели локализовали пожар на складе Микояновского мясокомбината. По информации источника «360», на крыше здания горели компрессорные установки.

Как сообщило ГУ МЧС России по Москве в Telegram-канале, площадь пожара составила 300 квадратных метров.

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«Открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разборка конструкций», — отметили в пресс-службе ведомства.

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Там также сообщили, что спасатели осматривают верхние этажи загоревшегося здания, чтобы найти очаг пожара.

В ликвидации возгорания ведомство задействовало более 100 человек и 30 единиц техники. По предварительным данным пострадавших нет.

Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воздуха с места происшествия. Они исследуют их на наличие загрязняющих веществ.