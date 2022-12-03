03 декабря 2022, 00:08
Площадь пожара на складе Микояновского мясокомбината составила 300 квадратных метров
Источник «360»: Компрессорные установки горели на крыше склада Микояновского мясокомбината
Спасатели локализовали пожар на складе Микояновского мясокомбината. По информации источника «360», на крыше здания горели компрессорные установки.
Как сообщило ГУ МЧС России по Москве в Telegram-канале, площадь пожара составила 300 квадратных метров.
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«Открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разборка конструкций», — отметили в пресс-службе ведомства.
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Там также сообщили, что спасатели осматривают верхние этажи загоревшегося здания, чтобы найти очаг пожара.
В ликвидации возгорания ведомство задействовало более 100 человек и 30 единиц техники. По предварительным данным пострадавших нет.
Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воздуха с места происшествия. Они исследуют их на наличие загрязняющих веществ.
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