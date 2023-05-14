Происшествия 14 мая 2023, 01:40 Площадь пожара на предприятии в Тольятти достигла 20 тысяч «квадратов» МЧС: площадь пожара в Тольятти увеличилась до 20 тысяч «квадратов»

Читать 360tv в

Площадь пожара в покрасочном цехе на предприятии «Феррони» в Тольятти увеличилась до 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, огнеборцы зафиксировали обрушение на площади в пяти тысяч «квадратов». К работам по тушению пожара привлекли 314 спасателей и 69 единиц техники. Также на место ЧП прибыл второй пожарный поезд.

Реклама

Пожар на предприятии в Самарской области произошел вечером 13 мая. Пожарные вовремя эвакуировали сотрудников цеха, жертв и пострадавших нет. Площадь пожара изначально составляла одну тысячу квадратных метров, позже она увеличилась до шести.

Огнеборцы присвоили пожару третий номер сложности, который считается повышенным. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.