14 мая 2023, 01:40
Площадь пожара на предприятии в Тольятти достигла 20 тысяч «квадратов»
МЧС: площадь пожара в Тольятти увеличилась до 20 тысяч «квадратов»
Площадь пожара в покрасочном цехе на предприятии «Феррони» в Тольятти увеличилась до 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.
По данным ведомства, огнеборцы зафиксировали обрушение на площади в пяти тысяч «квадратов». К работам по тушению пожара привлекли 314 спасателей и 69 единиц техники. Также на место ЧП прибыл второй пожарный поезд.
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Пожар на предприятии в Самарской области произошел вечером 13 мая. Пожарные вовремя эвакуировали сотрудников цеха, жертв и пострадавших нет. Площадь пожара изначально составляла одну тысячу квадратных метров, позже она увеличилась до шести.
Огнеборцы присвоили пожару третий номер сложности, который считается повышенным. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Пожары
МЧС РФ
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