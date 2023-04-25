Происшествия 25 апреля 2023, 18:42 Площадь пожара на пилораме на Урале возросла до 4000 «квадратов» МЧС: в Первоуральске площадь пожара на пилораме достигла 4000 квадратных метров Пресс-служба МЧС

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Площадь пожара на пилораме в поселке Прогресс городского округа Первоуральск Свердловской области достигла четырех тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

«По уточненной информации, площадь пожара составила 4000 квадратных метров», — отмечено в сообщении.

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Пожарные Первоуральска приступили к тушению пожара на пилораме на улице Володарского днем 25 апреля. Здесь загорелись пиломатериалы. Общая площадь распространения огня ранее составила 1500 квадратных метров. К борьбе с огнем привлекли участвуют 22 человек и семь единиц техники. Также на место работал пожарный поезд.

Огонь охватил больше 20 домов в поселке Таежный Свердловской области во вторник, 25 апреля. Эвакуация потребовалась 27 местным жителям, их разместили в пункте временного размещения.