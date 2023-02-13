Происшествия 13 февраля 2023, 17:03 Площадь пожара на красноярском складе выросла до 7000 «квадратов» МЧС: горящий в Красноярске склад и прилегающее к нему здание обрушились

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Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась до семи тысяч квадратных метров. Склад и прилегающее к нему здание обрушились. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На данный момент площадь пожара составляет семь тысяч квадратных метров, произошло обрушение склада и прилегающего к нему здания», — уточнили в ведомстве.

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В МЧС обратили внимание, что тушение осложняется удаленным расположением источников воды. К месту происшествия со станции Бугач направили пожарный поезд. Всего к тушению пожара на данный момент привлекли 82 человека и 31 единицу техники.

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По информации Telegram-канала «Красноярск № 1», площадь возгорания увеличилась до восьми тысяч квадратных метров.

Пожар на складе в Красноярске 13 февраля разгорелся на площади шесть тысяч квадратных метров. Возгоранию присвоили третий ранг. Для облегчения подъезда спецтехники к месту происшествия на дороге дежурят сотрудники ДПС. Данные о пострадавших не поступали.