Площадь пожара на Каширском шоссе увеличилась до 1000 квадратных метров

Огонь охватил уже 1000 «квадратов» на площадке с мусором у Каширского шоссе в Москве. Источник «360» в экстренных службах сообщил, что для тушения пожара готовятся вылететь вертолеты Московского авиационного центра.

Свалка с мусором загорелась утром 29 июня. Как сообщили «360» в столичном главке МЧС, все произошло около дома № 17 по Каширскому шоссе. Изначально площадь пожара составляла 500 «квадратов». Источник сообщал, что на месте пожара периодически происходят взрывы.

Туда выехали пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.