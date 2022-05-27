Площадь пожара на юге Москвы выросла до 350 «квадратов»

Площадь пожара на складе на юге Москвы увеличилось до 350 квадратных метров. Об этом «360» сообщили в столичном главке МЧС РФ.

«Площадь возгорания на данный момент составляет около 350 квадратных метров. На месте пожара развернут штаб пожаротушения», — заявил представитель ведомства.

Пожарные собираются задействовать в тушении авиацию. По данным источника «360» в экстренных службах, внутри здания находятся газовые баллоны.

ЧП произошло в районе Москворечье-Сабурово, на улице Котляровская, утром 27 мая. Изначально сообщалось, что горит крыша здания и пожар распространился на площадь 100 «квадратов». О пострадавших ничего не сообщалось. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.