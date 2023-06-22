Эксклюзив 22 июня 2023, 15:48 Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до 900 «квадратов» МЧС сообщило об увеличении до 900 «квадратов» пожара на мусоросжигательном заводе в Москве

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Спасатели продолжают работать на месте пожара на мусоросжигательном заводе на юге Москвы. Огонь распространился уже на площади в 900 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

«Площадь пожара составляет 900 квадратных метров», — заявили представители ведомства.

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До этого речь шла о 300 «квадратах». В распоряжении «360» появилось видео тушения с двух вертолетов. На кадрах можно увидеть, как место возгорания поливают водой с воздуха.

По данным источника «360», воду берут из прудов. Уже создали четыре боевых участка, работают шесть водяных стволов. Пожару присвоили первый ранг сложности.

По данным столичной прокуратуры, ЧП случилось на территории мусоросортировочного комплекса. Информации о пострадавших пока нет.