Площадь пожара на бывшем арсенале в Удмуртии выросла до 15 га

Площадь пожара в бывшем арсенале в Удмуртии выросла до 15 гектаров. Огонь тушат с субботы, часть людей из ближайшего поселка Пугачево эвакуировалась.

В пресс-службе удмуртского управления МЧС рассказали, что с земли тушить пожар пока нельзя, используются два вертолета Ми-8 и Ил-76 МЧС России.

«Благодаря работе вертолетов Ми-8 МЧС России удалось не допустить распространение огня, и площадь пожара в настоящее время составляет 15 га. На данный момент открытых очагов горения нет, ведется проливка действующих термоточек», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Жителей ближайших домов эвакуировали. Часть уехала к своим родственникам, остальных отправили в пункты временного размещения в селе Малая Пурга. Их кормят три раза в день, выдали индивидуальные средства защиты и дезинфицирующие средства.

В ликвидации пожара участвуют 354 человек и 96 единиц техники.

Пожар в Пугачеве начался из-за возгорания травы в том месте, где лежали неразорвавшиеся снаряды на территории бывшего арсенала. Взрывы происходили и раньше: в 2011, 2013, 2015, 2016 и 2018 годах.