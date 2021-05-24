Площадь пожара на бывшей птицефабрике в Щелкове увеличилась до 4 тысяч «квадратов»

Здание бывшей птицефабрики загорелось на Центральной улице в Щелкове. Огонь распространился на четыре тысячи квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.

Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 13:34. Прибывшие на место спасатели установили, что на территории бывшего ЗАО «Щелковская птицефабрика» горят деревянные палеты. Рядом находятся складские помещения с палетами, автозапчастями и сэндвич-панелями. Помещения бывшей птицефабрики сейчас сдаются в аренду.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают 75 человек и 23 единицы техники. Причины и обстоятельства возгорания установят после полной ликвидации пламени.