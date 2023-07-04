Происшествия 04 июля 2023, 00:44 Площадь пожара на бывшей фабрике в Химках снова увеличилась Площадь пожара на бывшей мебельной фабрике в Химках увеличилась до 2,3 тысячи «квадратов»

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Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в Химках достиг площади 2,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«По состоянию на 00:00 площадь пожара — 2300 квадратных метров», — отметили в пресс-службе регионального главка МЧС.

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Крупный пожар вспыхнул в микрорайоне Сходня в Химках вечером 3 июля. В пресс-службе МЧС по Московской области уточнили «360», что возгорание произошло на бывшей мебельной фабрике. По сообщениям очевидцев, столб огня и черный густой дым видели даже на окраинах города. Изначально сообщалось, что площадь пожара была 400 «квадратов».

Через некоторое время в МЧС уточнили, что площадь распространения огня выросла до одной тысячи квадратных метров. Один из очевидцев пожара сообщил «360», что загорелся восьмой цех бывшей мебельной фабрики. По его словам, сначала на месте прозвучал взрыв. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.