19 января 2024, 16:00
Площадь пожара на брянской нефтебазе достигла почти двух тысяч «квадратов»
Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах выросла до 1800 квадратных метров
Площадь распространения огня на нефтяной базе в городе Клинцы Брянской области увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.
«По уточненным данным, площадь пожара составляет 1,8 тысячи квадратных метров», — заявил собеседник агентства.
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Пожар на нефтебазе в Клинцах начался утром в пятницу, уточнил RT. Причиной стал сход боеприпаса с подавленного системой радиоэлектронной борьбы украинского беспилотника.
Глава Брянской области Александр Богомаз уточнял, что в связи c ЧП оперативные службы эвакуировали более 30 человек из близлежащих районов, информация о пострадавших не поступала.
Для тушения возгорания на нефтебазе привлекли пожарный поезд, на месте работают сотрудники МЧС. Изначально СМИ сообщали, что площадь пожара составляет порядка тысячи квадратных метров.
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