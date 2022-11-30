Важное 30 ноября 2022, 09:22 Площадь пожара дизельного топлива в Брянской области увеличилась до 4 тысяч квадратных метров Экстренные службы: площадь пожара дизельного топлива в Брянской области растет

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Площадь пожара резервуара с дизельным топливом в Брянской области увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили экстренные службы.

«Площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров. Тушение проводится по третьему рангу. Проводится охлаждение резервуаров соседних с горящим», — рассказал представитель служб.

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Крупный пожар произошел в Суражском районе Брянской области. Загорелись резервуары с нефтепродуктами. Изначально сообщали, что огонь распространился на 1800 квадратных метров. Губернатор Александр Богомаз сообщил, нет пострадавших.

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Резервуары загорелись ночью на 30 ноября. Глава региона пока не озвучил официально причину возгорания. На место выехали более 80 спасателей. В утшении участвуют 30 единиц техники, в том числе пожарного поезда. К месту вылетела аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Брянской области. Информация о пострадавших не поступала, добавил Богомаз.