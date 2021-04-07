Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае удвоилась за сутки

На Дальнем Востоке начался сезон лесных пожаров. В Хабаровском крае за последние сутки их площадь увеличилась с 63 до 128 гектаров, сообщили в федеральной Авиалесоохране.

Пятого апреля в регионе действовали три пожара на землях лесного фонда, огонь прошел 63 гектара лесов. Два возгорания зафиксировали в Еврейской автономной области (площадь 25 гектаров). Один пожар охватил 24 гектара леса в Забайкальском крае. Еще одно возгорание на площади в один гектар тушили в Республике Алтай.

В течение следующего дня в России ликвидировали 24 лесных пожара. Их площадь составила 1376 гектаров.

К 7 апреля в стране тушили шесть лесных пожаров. Огонь распространился на 155 гектаров. В основном это возгорания в Хабаровском крае, там горят 128 гектаров леса.

В Республике Алтай тушат лесной пожар на площади 15 гектаров. Еще один пожар тушат в Туве, там огонь прошел 12 гектаров лесного фонда.

Особый противопожарный режим ввели почти во всем Забайкальском крае и Амурской области, а также в одном районе Краснодарского края.