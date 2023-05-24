Происшествия 24 мая 2023, 18:46 Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась за сутки на 800 гектаров

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За последние сутки общая площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла с 2800 до 3600 гектаров. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на департамент информполитики региона.

Отмечается, что 23 мая сотрудникам МЧС удалось потушить 13 пожаров. Крупнейшее возгорание произошло под Артемовским — там сгорело 500 гектаров леса.

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Как сообщили «Новые известия», причиной крупных лесных пожаров в области являются поджоги сухой травы, непотушенные костры и мангалы.