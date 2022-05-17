Площадь лесных пожаров в Сибири выросла почти на 40%

В Сибири к середине мая площадь лесных пожаров выросла почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Особенно тяжело ситуация складывается в Красноярском крае, Новосибирской и Омской областях.

В России на 16 мая зафиксировали свыше 12 тысяч природных пожаров, площадь который составила порядка 5,2 миллиона гектаров. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Рослесхоза.

Хотя почти по всем федеральным округам видно уменьшение охваченных огнем территорий, в Сибири их площадь выросла на 39%.

По мнению специалистов, влияние на раннее начало пожаров оказало стечение обстоятельств. Причинами стали пал травы, техногенные факторы и жаркая ветреная погода. Ущерб от стихии в будущем можно снизить, если нарастить вложения в развитие лесной отрасли.

Эксперты предлагают учитывать в бюджете необходимость адаптации к изменениям климата. Они все чаще провоцируют погодные аномалии.