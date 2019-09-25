Площадь лесных пожаров в России увеличилась

Билан спасает леса и имидж - Перевоплощение в пожарного вызывает подозрения Подробнее

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в зоне тушения составляла 81 гектар. За сутки огонь накрыл новые территории. По данным на полночь 25 сентября на территории России действовало 13 лесных пожаров.

В ведомстве добавили, что больше всего территорий полыхает в Красноярском крае. Там огнем охвачено около 73 гектар.

Региональные диспетчерские службы лесного хозяйства сообщили, что за минувшие сутки было потушено 12 лесных пожаров. Их суммарная площадь составила 111 гектаров.