Площадь лесных пожаров в Челябинской области выросла до 14 га

Огонь охватил 14 гектаров лесов в Челябинской области. Природные пожары бушуют в трех районах региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС России

«По состоянию на 06:00 по московскому времени общая площадь пожаров в трех районах области составляет 14 тысяч гектаров. К сожалению, огнем было уничтожено 71 строение. Пострадавших нет. В пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 — дети», — говорится в сообщении ведомства.

МЧС нарастило силы двумя эшелонами аэромобильных группировок Уральского учебно-спасательного центра МЧС России. К тушению лесных пожаров привлекли самолеты Ил-76 и Бе-200ЧС и вертолет Ми-8.

Накануне огонь вплотную приблизился к населенным пунктам Джабык и Запасное. Лесные пожары быстро распространяются из-за сильного ветра. В регионе объявили режим ЧС.