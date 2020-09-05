Площадь лесных пожаров увеличилась до 1560 гектаров в Ростовской области

Лесные пожары продолжают полыхать в Ростовской области. Общая площадь возгорания выросла почти до 1,6 тысячи гектаров. Пожарные борются с огнем, но населенным пунктам он уже не угрожает.

«Природный пожар распространился на площадь в 1560 гектаров», — привело РИА «Новости» слова представителя экстренных служб.

Собеседник агентства добавил, что риска перекидывания огня на жилые дома нет. Сейчас возгорания тушат 469 человек и 124 единицы техники. Кроме того, в воздух поднято семь бортов.

Ранее сообщалось, что лесные пожары охватили 850 гектаров площади в Ростовской области. Самая сложная ситуация сложилась в Тарасовском районе. При этом и. о. начальника ростовского гидрометцентра Елена Назарова отметила, что жалоб от местных жителей на задымление не поступало.

Природные пожары вспыхнули 2 сентября в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах области. К ликвидации огня приступили более 500 человек и 140 единиц техники. Были отправлены два вертолета и самолет Бе-200. Пожар привел к смерти жительницы Красносулинского района. Пострадали из-за огня 46 человек, сообщил губернатор региона Василий Голубев.