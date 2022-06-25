Площадь лесного пожара в Алтае превысила 2,5 тысячи гектаров леса

Пройденная огнем площадь лесного пожара в Угловском районе Алтайского края увеличилась до 2,5 тысячи гектаров. Об этом ТАСС сообщили в МЧС.

В тушении пожара принимает участие самолет Бе-200 МЧС, за сутки он сбросил на очаги возгорания около 18 тонн воды. Также спасатели провели опашку населенных пунктов Борисовка, Беленькое и Лаптев Лог, угрозы жилым домом нет.

Возгорание в Озеро-Кузнецовском лесничестве началось из-за грозового разряда в среду, к 23 июня МЧС локализовало пожар, но во второй половине для огонь вновь распространился.

Работе пожарных помешали сильный ветер и высокая температура, осложнившие тушение. Пять жителей ближайшего села эвакуировали из-за сильного задымления. Власти ввели особый противопожарный режим на территории Угловского района.