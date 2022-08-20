Площадь лесного пожара в Нижегородской области увеличилась

Площадь лесного пожара в Нижегородской области составила более четырех гектаров 20 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«В Воротынском городском округе Нижегородской области действует природный пожар на площади порядка 4110 метров», — уточнили в ведомстве.

Туда отправили два вертолета Ми-8 и аэромобильные группировки МЧС из Приволжского федерального округа. Пожар тушат специалисты из Татарстана, Чувашии, Нижегородской, Пензенской, Кировской областей и добровольцы. Также приехали пожарные-десантники Авиалесоохраны из Тюмени.

Ситуацию отслеживают наземные группировки и беспилотники. Всего в тушении участвуют 638 человек и 143 единицы техники.

«Работа ведется в круглосуточном режиме», — уточнили в МЧС.

Губернатор региона Глеб Никитин принял решение объявить режим ЧС в Воротынском округе Нижегородской области.

Ранее местные жители жаловались на смог в Нижнем Новгороде, Бору, Дзержинске, Чкаловске, Семеновском, Сокольском, Ковернинском, Воскресенском и Балахнинском районах.