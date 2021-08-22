Площадь лесного пожара в Марий Эл превысила 66 гектаров

Площадь лесного пожара в Марий Эл выросла до 66,5 гектара. Спасатели делают все возможное, чтобы защитить от огня поселки Сосновый Бор, Шап и деревню Студенку.

Сейчас из-за пожара перекрыто движение на участке федеральной трассы «Вятка» с 41-го по 83-й километр, сообщили в региональном ГУ МЧС.

За сутки для ликвидации возгораний было сброшено 200 тонн воды. С огнем продолжают бороться около тысячи человек и 173 единиц техники. На базе ГУ МЧС республики круглосуточно работает межведомственный оперативный штаб.

По данным ТАСС, из поселка Шап эвакуировали 634 человека, в том числе 420 детей. На территории республики введен режим ЧС. Для помощи в тушении пожаров в регион прибыли спасатели из Кировской области. По словам главы Марий Эл, ликвидации огня мешает сильный ветер, но работы не останавливаются. Он также попросил учитывать физические возможности добровольцев, которые тоже принимают участие в борьбе с пожаром.

«Нужно регулярно делать пересменку по секторам. Те автобусы, которые привозят волонтеров, должны днем забирать отработавших волонтеров. Перед отправкой их нужно накормить обедом», — заявил он на заседании оперштаба.