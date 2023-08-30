Происшествия 30 августа 2023, 05:55 Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась Минприроды: площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 15 гектаров Телеканал «360»

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Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 15 гектаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

В министерстве пояснили, что пожар распространился к вершине горы.

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«На данный момент угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что за 29 августа авиация сбросила в районе пожара 135 тонн воды. Два вертолета МЧС продолжат тушение лесного пожара с 06:00 утра 30 августа. Дополнительно на место прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России. Сил и средств, как отметили в пресс-службе, достаточно.

Как отмечается, работы по ликвидации огня осложняются сильными порывами ветра, которые достигают 30 метров в секунду. Но несмотря на это обстановка на месте пожара контролируемая, добавили в министерстве.

Ранее местные жители рассказали «360», что начавшийся лесной пожар приблизился к первому на черноморском побережье реабилитационному центру для животных «Сафари-парк». Как указано на сайте организации, там обитают свыше 250 видов зверей и птиц.

Руководство зоопарка, как следует из данных в соцсетях, в срочном порядке собрало работников для борьбы с огнем. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.