Происшествия 30 августа 2023, 08:51 Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 30 гектаров МЧС: площадь пожара в лесном массиве Геленджика возросла до 30 гектаров

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Площадь лесного пожара в Геленджике выросла в шесть раз и достигла 30 гектаров. Природные условия сильно осложнили ликвидацию возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По последним данным, площадь пожара составляет 30 га», — указали в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что в тушении огня задействовали два вертолета Ми-8 МЧС России с водосливными устройствами. Кроме того, в ликвидации возгорания приняли участие более 400 человек и 70 единиц техники.

Работу огнеборцев осложнили сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду и рельеф местности.

В МЧС уточнили, что угрозы объектам инфраструктуры не возникло. Пострадавших также нет.

Ранее пресс-служба управления МВД по Геленджику сообщала, что краснодарская полиция задержала предполагаемого виновника лесного пожара. Им оказался 40-летний местный житель. Он оголил провода электрокабеля на своем участке и спровоцировал возгорание земляной подстилки. В результате пожар распространился на лесной массив. Правоохранители начали проверку в отношении мужчины.