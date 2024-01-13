Происшествия 13 января 2024, 18:59 Площадь горения на складе Wildberries сократилась до четырех тысяч «квадратов» МЧС: площадь пожара на складе Wildberries составила 4 тысячи квадратных метров Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Площадь пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге сократилась до четырех тысяч квадратных метров, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС. Пожар тушат по второй категории сложности.

Спасателям удалось локализовать возгорание на площади в 70 тысяч «квадратов», после чего они приступили к тушению. Работа огнеборцев усложнялась риском перехода пожара на подстанцию и парковку — огонь вплотную подходил к фурам, однако его распространение удалось предотвратить.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

Крупный пожар начался на складе Wildberries в петербургских Шушарах утром 13 января, огонь привел к обрушению помещения. Как сообщило РИА «Новости», возгорание стало самым крупным в истории отечественной сферы ретейла.

Пожару присвоили наивысший уровень сложности, в его тушении участвовали 270 спасателей. По предварительной информации, все сотрудники успели эвакуироваться: жертв и пострадавших удалось избежать.

Ущерб от пожара оценивается в 10 миллиардов рублей: потерявшим свой товар из-за огня продавцам вернут за него средства.