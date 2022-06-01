«Плохо у нее с психикой». Свердловчанин рассказал о нападении лошади, замучившей всю округу

Жители города Верхняя Салда Свердловской области написали коллективную жалобу на владельца агрессивного коня. Животное терроризирует округу, а на днях затоптало мужчину. Местный житель рассказал «360» и о других нападениях.

Видео произошедшего 29 мая на улице Урицкого появилось в соцсетях. Местный паблик показал кадры с камеры наблюдения, на которых мужчина сначала увел коня с грунтовой дороги, а после перешел на другую сторону. Лошадь догнала его и начала бить копытами. Мужчина пытался ее усмирить, но безуспешно. Его госпитализировали в реанимацию.

Из комментариев под видео стало ясно, что конь напал уже не в первый раз. Он кидался на женщину с собакой, от нее убегал через забор местный подросток. Жители Верхней Салды безрезультатно обращались в полицию и к хозяину лошади. По их словам, мужчина психически болен, поэтому на жалобы не реагирует. Он избивает лошадь, и этим можно объяснить ее поведение.

Сам лично я к ней подходил, но она мне ничего не сделала. Я тогда еще не знал, что она агрессивная. Мне показалось, что она пугливая. Плохо у нее с психикой, это точно. Хозяина лошади я не знаю. Но соседи говорят, что он убил человека, и что он тоже психически нездоровый

Лошадь постоянно гуляет одна, не на привязи и без недоуздка. При встрече мужчина попытался ласково с ней заговорить и погладить, но она не подпустила его к себе. В ответ на голос человека она вздрагивала, но не проявляла типичных признаков недовольства — не прижимала уши и не отворачивалась.

«По моему опыту, если лошадь агрессивная, то она агрессивная всегда, а не выборочно. И если пугливая, то пугливая постоянно. Пугливые лошади сами к людям не бегут и за собаками не бегают. А агрессивные к себе даже на полтора метра не подпустят, при этом продолжив спокойно щипать траву. Видимо, у нее очень плохо с психикой, и это вина только хозяина», — сказал он.

Накануне горожане составили коллективную жалобу и начали собирать подписи. Они надеются, что теперь удастся решить эту проблему.