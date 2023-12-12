Происшествия 12 декабря 2023, 13:14 «Плюет в лицо, кусает за руку». Уголовное дело возбудили против избитой в Москве пенсионерки Уголовное дело возбудили против пенсионерки из Москвы после нападения соседки

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На 69-летнюю жительницу Москвы в магазине напала соседка по дому. Вынужденная обороняться пенсионерка применила перцовый баллончик и написала заявление в полицию. Однако дело возбудили против самой избитой женщины за причинение вреда нападавшей. Своей историей пенсионерка поделилась с «360».

По ее словам, 5 октября она пошла в магазин на улице Введенская, 13. Проходя мимо парикмахерской «Цирюльник», она заметила женщину, живущую в ее доме без регистрации. Она нечаянно услышала, как та приглашает в свою квартиру гостью.

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«Она стояла ко мне спиной. Я услышала, что она даме бомжеватого вида говорит: „Иди в дом ко мне“ — и дает код от подъезда», — рассказала собеседница.

Пенсионерка дошла до магазина и уже расплачивалась за покупки на кассе, когда на нее внезапно набросилась встреченная ею по пути женщина.

«Плюет в лицо, кусает за руку, обкладывает меня матом с ног до головы, хватает за голову, таскает за волосы», — описала пострадавшая.

Нападавшую попытался оттащить продавец, однако безуспешно. По словам женщины, бежать она не могла из-за состояния здоровья. У нее был с собой перцовый баллончик, который она распылила в сторону агрессивной соседки. После этого нападавшая вышла из магазина.

К месту приехали полицейские и медики скорой помощи, пострадавшую отвезли в травмпункт больницы № 31. Там ей сделали снимки головы и укушенной руки и противостолбнячный укол.

Однако позже женщине неожиданно пришла повестка в суд.

«Я ей якобы сожгла роговицу, что-то с глазами у нее», — объяснила она.

Женщина добавила, что в тот же день ее соперницу встретил в подъезде сосед. Та была ярко накрашена и не выглядела больной.

«С накрашенными ресницами до лба, при полном макияже, губы накрашены. Намека даже не было, что я ей что-то повредила. Она улыбалась и была довольна жизнью», — пояснила собеседница.

При этом конфликта между женщинами не было. Причин для нападения пострадавшая не видит. Она сообщила, что угрозы от агрессивной жилицы получали многие жильцы дома.

«Одной соседке она отвернула зеркало машины, другой угрожала убийством со словами „Вы зубы об меня обломаете“», — рассказала она.

Слова пострадавшей подтвердила ее соседка. На нее саму накануне нападала агрессорша. Женщина вместе с мужем вытаскивала из машины сумки с продуктами, когда к ней подошла собака обидчицы, а после — и она сама. Нецензурно выругавшись, агрессивная дама плюнула на волосы соседки и ушла. О происшествии соседка рассказала в чате дома. Именно эта история побудила пострадавшую пенсионерку взять с собой перцовый баллончик.

По словам соседки, агрессивная женщина живет в их доме уже пять лет. Она принимала активное участие в жизни дома, собирала деньги на установку шлагбаума. Во время одного из сборов на капремонт соседи возмутились тем, что жительница, не являясь собственницей квартиры, берет на себя ответственность за сбор денег. С тех пор она затаила обиду на обитателей дома и начала их терроризировать.

«С каждым годом она становится все более невменяемой. Есть подозрения о связи с наркотиками. Мы даже предлагали провести контрольную закупку», — рассказала она.

По ее словам, на следующий день агрессивная женщина приходила в магазин и спрашивала директора, что с ней вчера произошло.

Адвокат пострадавшей пенсионерки Андрей Алешкин рассказал, что удивлен тем, что дело завели именно на жертву избиения.

«Ситуация достаточно распространенная — конфликт между соседями. Однако в данном случае агрессия не обоснована, а нападение совершено в общественном месте. Это хулиганство, а моя доверительница применила самооборону. На видео четко видно, что обидчица пришла позже. Мы надеемся, что мировой суд 19 декабря вернет дело на дорасследование, надеемся на справедливость», — отметил адвокат.

Нападавшая отказалась давать комментарии о сложившейся ситуации.