Эксклюзив 28 июля 2023, 12:25 Пляжное фаталити. Женщина в купальнике накинулась с кулаками на мужчину и его спутницу в Приморье Видео «360»: Посетительница пляжа в Приморье устроила драку с мужчиной и женщиной

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Драка завязалась между женщиной в черном купальнике и другими посетителями пляжа в Приморском крае. В распоряжение «360» поступило видео с потасовкой.

Конфликт произошел на пляже у бухты Лазурная, которую в народе называют Шаморой. Сначала две женщины о чем-то серьезно спорили, после чего одна из них перешла в рукопашную.

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Зачинщица драки набросилась с кулаками на оппонентку и ее спутника. Женщина в черном купальнике устроила мужчине фаталити, перебросив его через плечо и отпинав ногами. Перед этим посетительница пляжа успела ударить его спутницу по лицу, после чего та упала на песок.

В потасовке также приняла участие компания, с которой отдыхала зачинщица драки. Ее приятельница тоже накинулась на оппонентку подруги, и женщина упала во второй раз. После этого она получила удар кулаком и пинок.

Участниц конфликта разнимали мужчины. В итоге гостья пляжа, одетая в черный купальник, вышла из драки победительницей. Что стало причиной спора между женщинами, неизвестно.