Плеснувшего серной кислотой в трех человек мужчину задержали в Домодедове

Подмосковная полиция задержала мужчину, плеснувшего серной кислотой в трех человек. ЧП произошло в Домодедове. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.

«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России… в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан мужчина 1996 года рождения, подозреваемый в причинении телесных повреждений трем гражданам, один из которых несовершеннолетний», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, 21 марта в городе Домодедово злоумышленник плеснул серной кислотой в мужчину, женщину и проходившего мимо школьника. Пострадавшие получили ожоги, они доставлены в больницу. Заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что возле подъезда одного из домов в Подольском проезде Домодедова неизвестный облил жидкостью девушку и ее молодого человека в результате чего они получили химические ожоги. Также пострадал проходивший мимо школьник 11 лет.