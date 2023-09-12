Происшествия 12 сентября 2023, 09:30 Пленарное заседание ВЭФ с Путиным начали с аплодисментов пилотам «Уральских авиалиний» Участники пленарного заседания ВЭФ поаплодировали пилотам «Уральских авиалиний» РИА «Новости»

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Пленарное заседание Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина началось с аплодисментов пилотам «Уральских авиалиний», которые смогли посадить самолет в поле в Новосибирской области.

«Самолет, который летел из Сочи в Омск, сел в поле в Новосибирской области, на борту было 159 человек, никто не пострадал, давайте поаплодируем летчикам», — сказал модератор пленарной сессии.

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В зале раздались аплодисменты.

ЧП с самолетом «Уральских авиалиний» произошло утром 12 сентября. По предварительным данным, у самолета отказала гидравлика, поэтому пилоты приняли решение следовать в аэропорт Новосибирска, предварительно подав сигнал тревоги.

Но по пути у самолета кончилось топливо, указывал источник Shot. Из-за этого пилоты посадили воздушное судно в поле. Помощь медиков потребовалась пяти человекам, двоих отправили на рентген, предварительно диагностировав ушибы. Еще у двух человек поднялось давление. Также помощь понадобилась из-за приступа астмы.