«Племянница спешила в Америку». Житель Бурятии утонул в Мексике вместе с внучкой

Житель Бурятии Бадма Ешиев и его внучка-подросток утонули в Мексике, пытаясь переправиться через американскую границу для встречи с матерью девочки. При переходе через водоем с сильным течением внучка упала в воду, а 64-летний дедушка кинулся за ней. В результате не спасся ни один из них. Сын погибшего Ринчин Ешиев в разговоре с «360» предположил, что роль сыграло нетерпение подростка — она очень спешила к матери.

«Сестра немного раньше приехала [в Лос-Анджелес], они поехали следом. Как мне передали, племянница очень радовалась, долго ждала, почему-то хотела в Америку, хотела маму увидеть. И, видимо, поспешила — я так понял, что она бежала, оторвалась и споткнулась. Конечно, папа мой побежал спасать, и их двоих унесло», — рассказал Ешиев-младший.

По его словам, Бадма Ешиев и его внучка не сразу собрались в США: они «путешествовали, в разные страны заезжали».

Сын охарактеризовал Ешиева как «хорошего человека, легкого в общении» и добавил, что к отцу тянулись люди, его уважали. Это подтвердили «360» бывшие коллеги покойного, узнавшие о трагедии из СМИ.

«Я была не в курсе, что он собирается в США. Мы в шоке, так все неожиданно. Такая хорошая семья была, страшная трагедия», — отметила экс-начальница погибшего Лариса.

Добрый и улыбчивый

Ешиев был рабочим, но незадолго до трагедии уволился, невзирая на уговоры руководства.

«Когда вместе работали, все было прекрасно. Но он сказал, что хочет поправить здоровье, и ушел по собственному желанию. Болел перед этим, брал больничный», — вспомнила начальница.

Лариса отметила, что мужчина немного сдал после перенесенного ковида, но в целом был «живчиком» и мастером на все руки.

«Он везде — бегом-бегом. И не скажешь, сколько ему лет», — добавила женщина.

В последний раз она видела бывшего подчиненного в начале июля. По словам Ларисы, он был с супругой и выглядел счастливым.

Бывшая начальница запомнила Бадму Ешиева как доброго, отзывчивого, трудолюбивого, легкого на подъем человека.

Экс-коллега погибшего Ольга Казакова вспомнила, что он часто подвозил ее на рабочие мероприятия и это всегда были приятные поездки.

«Я до декрета отвечала за выставки, он меня везде возил, с экспонатами помогал. Всегда улыбчивый, истории интересные рассказывал», — поделилась Ольга.