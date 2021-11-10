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    10 ноября 2021, 23:36

    Playstation и Fortnite не стали сотрудничать с Трэвисом Скоттом

    Playstation и Fortnite отказались сотрудничать с Трэвисом Скоттом после скандала на его концерте

    Арина Бобкова

    Из-за давки, которая произошла на концерте Трэвиса Скотта, многие крупные фирмы отказались сотрудничать с музыкантом. Об этом сообщили NEWS.ru.

    В результате давки на мероприятии погибли восемь человек и по меньшей мере еще 300 получили травмы. Всем погибшим было от 14 до 27 лет.

    Компания Sony удалила рекламный ролик PlayStation 5, в съемках которого принимал участие рэпер. Из игры Fortnite также удалили специальную эмоцию Скотта с отрывком песни Out West.

    Мнение фанатов музыканта же разделились. Некоторые отметили, что в случившемся виноваты организаторы шоу. А кто-то назвал виновником гибели людей именно музыканта.