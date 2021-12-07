Плавучий ресторан «Акварель» подтопило в Петербурге

Плавучий ресторан «Акварель» накренился из-за пробоины в трюме. В результате один из отсеков судна заполнился водой, но угрозы затопления заведения нет.

Петербургским спасателям сообщили о протечке вечером 7 декабря. Прибывшие на место специалисты нашли пробоину в трюме кормового отсека, сообщил Piter.TV. Из-за подтопления отсека судно накренилось.

«Так как у нас судно находится на растяжках, вода всегда опускается и поднимается. Нам нужно это контролировать, чтобы оно не наклонялось. Есть вероятность, что, так как ночью человек не дежурил из-за холода, он утром пришел, а тут такая ситуация», — привела «Фонтанка» слова одного из работников ресторана.

Собеседник газеты добавил, что пока сотрудники заведения не могут точно объяснить, что произошло с плавучим рестораном. Также он рассказал, что на судне отключили электричество по решению судебных приставов.

«Возникли сложности с откачкой из-за того, что нам отключили электричество. Наши насосы не справляются, к тому же у нас маленькие генераторы», — заявил сотрудник «Акварели».

После подтопления ресторан закрыли и опечатали. Сейчас у Биржевого моста работают водолазы и представители администрации заведения.