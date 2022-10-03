Плавучий дом за 1,5 миллиона долларов утонул, не успев спуститься на воду | 360°

Происшествия 03 октября 2022, 19:13 Поделиться Telegram

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Viber Плавучий дом за 1,5 миллиона долларов утонул, не успев спуститься на воду В Панаме при спуске на воду утопили плавучий дом за 1,5 миллиона долларов

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В Панаме торжественное открытие роскошного плавучего дома закончилось катастрофой. Так называемый SeaPod опрокинулся на глазах у гостей, среди которых был президент республики Лаурентино Кортисо. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Плавучий дом разработала инновационная компания Ocean Builders. В нем было все для полноценной жизни: спальня, гостиная, кухня, ванная комната и места для хранения. Кроме этого, дом был полностью укомплектован различной техникой, имелась даже посадочная площадка для дронов. Все это включало самое важное — возможность не платить за землю — трехэтажное сооружение должно было дрейфовать в океане.

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Но при спуске на воду дом, похожий на космический корабль, накренился и пошел ко дну.

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Планировалось, что таких домов будут производить много.

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