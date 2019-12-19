19 декабря 2019, 14:19
Плавучий дом оторвался от причала в Санкт-Петербурге
Ночной шторм оторвал плавучий дом от причала в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Однако хозяину удалось отдать якорь. Об этом сообщили «Невские новости».
В ночь на 19 декабря порывы ветра повалили деревья и разрушили ветхие конструкции в Санкт-Петербурге. По информации издания, экстренные службы узнали об инциденте около двух часов ночи. Сильный ветер и волнение унесло дом от причала. Владелец позднее самостоятельно отдал якорь и справился с ситуацией. Пострадавших нет.