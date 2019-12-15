Плавучий док с подлодкой затонул в Севастополе

Плавучий док ПД-16 1941 года постройки затонул в Южной бухте Севастополя. В нем находилась списанная подводная лодка Б-380.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на помощника директора ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России по связям с общественностью и СМИ Сергея Горбачева, пострадавших в результате инцидента нет. «Сегодня ночью (с 14 на 15 декабря — прим. ред.) в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380. Лодка всплыла, находится на плаву», — рассказал Горбачев.

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Он добавил, что причиной ЧП стало техническое состояние дока — его нельзя было ни эксплуатировать, ни отремонтировать. Док, который не принадлежал Черноморскому флоту России, собирались демонтировать, сообщили источники в силовых структурах Севастополя РИА «Новости».

Док СПД-16 приняли в состав ВМФ в июле 1941 года. Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-380 долгие годы находилась здесь на ремонте. Ранее она называлась «Горьковский комсомолец».