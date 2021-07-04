Плавучая баня загорелась в Нижнем Новгороде. Видео

Двухэтажная плавучая баня загорелась на набережной в Нижнем Новгороде. Оттуда эвакуировали 50 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Собеседник агентства уточнил, что пожар произошел на набережной по адресу: Гребной канал, дом 108, корпус 1. Он отметил, что сейчас возгорание удалось локализовать.

«Пожар в двухэтажном плавучем, пришвартованном к берегу деревянном здании банного комплекса „Усадьба Банная“ локализован на площади 300 квадратных метров», — процитировало агентство его слова.

Сейчас пожарные продолжают тушить возгорание, пожару присвоили ранг № 2. Никто из посетителей водной бани не пострадал, сотрудники эвакуировали оттуда 50 человек.

2 июля крупный пожар охватил станцию технического обслуживания в Темрюке Краснодарского края. Там вспыхнули два металлических бокса, позже огонь распространился на всю территорию. Потушить его удалось менее чем за два часа силами 16 пожарных. Никто не пострадал.