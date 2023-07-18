Происшествия 18 июля 2023, 20:34 Платформу на станции МЖД Матвеевская открыли для пассажиров в Москве Платформу открыли для пассажиров после происшествия с рельсом на станции Матвеевская пресс-служба МЖД

Читать 360tv в

Платформу московской станции Матвеевская открыли для посадки и высадки пассажиров после разрушения поездом конструкции на платформе. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

В настоящее время поезда следуют обычным графиком. Специалисты оценивают ущерб от разрушения. Ремонтом станции занимаются более 100 рабочих. Бригада специалистов проводит демонтаж поврежденных опор, а также готовится к остеклению.

Реклама

Перевозивший рельсы на перегоне Москва Киевская — Очаково состав повредил конструкции на платформе станции Матвеевская. По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, в результате происшествия никто не пострадал.

Следователи проводят проверку из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В распоряжении «360» появилось видео с этим ЧП. На кадрах состав перевозил рельсы. В какой-то момент одна из них съехала и встала поперек вагона, разламывая все на своем пути.