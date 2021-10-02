Платформу и 100 метров путей разрушило ДТП с поездом и грузовиком под Пензой

Почти 100 метров железнодорожного полотна и железнодорожная платформа оказались повреждены в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Пензенской области. О последствиях аварии сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло на регулируемом железнодорожном переезде перегона Лунино — Гольцовка в 04:10 минут. Из-за столкновения поезда Адлер — Томск-2 с КамАЗом локомотив и три вагона сошли с рельсов. В результате никто не пострадал.

Пассажиров пересадили в другие вагоны и отправили на станцию Пенза. Для восстановления железнодорожного сообщения задействовано два аварийно-восстановительных поезда РЖД. На место происшествия выехал рузаевский транспортный прокурор. Там же работают правоохранительные органы.

По факту случившегося прокуратура ведет проверку соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта. Также обстоятельства случившегося устанавливает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.