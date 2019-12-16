Платформа гусеничного крана убила человека
На Урале платформа гусеничного крана выпала на ходу из грузовика. Она упала на встречные автомобили. Один человек погиб. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по Свердловской области.
Все случилось около 6:00 по Москве на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган. По информации газеты «Известия», платформа весила 16 тонн. Предполагается, что водитель грузового автомобиля не закрепил платформу. Из-за этого во время движения она упала на УАЗ «Патриот» и ВАЗ-2108, которые ехали во встречном направлении.
Водитель УАЗа погиб. Два его пассажира и пассажир второй машины травмированы.