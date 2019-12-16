Платформа гусеничного крана убила человека

Все случилось около 6:00 по Москве на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган. По информации газеты «Известия», платформа весила 16 тонн. Предполагается, что водитель грузового автомобиля не закрепил платформу. Из-за этого во время движения она упала на УАЗ «Патриот» и ВАЗ-2108, которые ехали во встречном направлении.

Водитель УАЗа погиб. Два его пассажира и пассажир второй машины травмированы.