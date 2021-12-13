Пластический хирург рассказал, сколько времени понадобится жительнице Петербурга для восстановления после кислоты

Пластический хирург Игорь Довгалюк рассказал журналистам Piter.TV, как много времени для восстановления понадобится 16-летней девушке, которую облили серной кислотой.

В результате случившегося у девушки пострадало лицо, роговица глаза, волосы, шея и тело. Кроме того, врачи ампутировали ей ухо. По словам пластического хирурга, вернуть прежнюю красоту пострадавшей, к сожалению, не удастся, поскольку она получила химические ожоги.

«О прежней красоте речи быть не может. Потому что девушка получила химические ожоги, следы от них наверняка останутся. Если ей и пересадят кожу (скорее всего, ей будут пересаживать кожу), то выглядеть это будет в виде заплаток. Спустя несколько лет станет менее заметно, но рубцы на лице останутся», — сообщил Довгалюк.

Он отметил, что в скором времени девушке сделают противорубцовую терапию, однако она может длиться месяцы и годы. Возможно, понадобится повторная операция по коррекции рубцов.

Напомним, инцидент произошел 10 декабря у дома № 86 на набережной канала Грибоедова. Во время конфликта 24-летний молодой человек облил серной кислотой 16-летнюю девушку и ее 18-летнего парня. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии с химическим ожогом 3-й степени.