Происшествия 31 января 2023, 23:54 Плантацию конопли обнаружили в Петербурге

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В Санкт-Петербурге правоохранители нашли более двух килограммов марихуаны во Фрунзенском районе. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

В ведомстве уточнили, что плантация с коноплей располагалась в одной из квартир на Фарфоровском посту. Хозяином жилища оказался 38-летний безработный горожанин.

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На момент прибытия полицейских в квартире находился еще один мужчина. Обоих задержали и доставили в отделение полиции.