Происшествия 02 апреля 2023, 01:03 Планировавших теракты в Новой Каховке раскрыли в Херсонской области Сальдо: ячейку украинских террористов раскрыли в Херсонской области РИА «Новости»

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Ячейку украинских террористов раскрыли в субботу, 1 апреля, правоохранительные органы в Херсонской области. Как сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, выявленная группа планировала совершить теракты в людных местах в Новой Каховке.

«Сегодня в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий была вскрыта ячейка украинских террористов, планировавших теракты в местах массового скопления людей в Новой Каховке», — написал Сальдо.

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Он также добавил, что правоохранители нашли схроны взрывчатых веществ в большом объеме. Найденные вещества изъяли и уничтожили.

Согласно оперативной информации, как отметил Сальдо, целями планировавшихся атак были массовое убийство мирных жителей и дискредитация государственного строя.

«Выражаю глубокую благодарность правоохранительным органам, которые на регулярной основе обеспечивают безопасность мирных жителей Херсонской области», — написал Сальдо.

Украинские националисты за ночь с 31 марта на 1 апреля обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области. В общей сложности боевики выпустили 45 снарядов из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре. Под огнем оказались населенные пункты Горностаевка, Кардашинка, Голая Пристань, Каховка и Новая Каховка.