Источник: напавший на сына Дацика и его друга планировал их ограбить

Сын бойца ММА Вячеслава Дацика попал в травматологию после нападения мужчины в подъезде дома на Нижней Сыромятнической улице в Москве. Врачи зашили пострадавшему подростку губу. Кроме того, у него отек глаз. Об этом «360» сообщил осведомленный источник.

Собеседник подтвердил, что сына спортсмена сопровождал его друг. Напавший мужчина хотел отобрать у юношей мобильные телефоны. Источник не исключил, что нападавший был в состоянии наркотического опьянения, потому что осмелился напасть сразу на двоих подростков.

Сотрудники полиции уже задержали злоумышленника.

По данным СМИ, нападение на сына Вячеслава Дацика и сопровождающего его друга произошло в минувшую среду, 22 декабря. Мужчина избил подростков и скрылся с места. Пострадавших юношей госпитализировали в больницу. Полиция начала проверку по факту случившегося.